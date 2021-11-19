Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 603. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 603. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar bölüm bugün mü, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Selin ve müfettiş İdil izbe bir sokakta öldürülen kağıt toplayıcısı Javid üzerine araştırma yapmaya başlar. Javid'in ülkemizdeki tek yakını, Türkiye'ye göç etmeden önce ülkesinde hakimlik yapan Kadim'dir. Kadim ile görüşen Mesut bir sonuç elde edemez.

Başak ve Engin arası Başak'ın yeni işi yüzünden açılır. Engin eşine kimlerle çalıştığı konusunda dikkatli olmadığı için veryansın eder. Hüsnü ise Metin'i oğlu konusunda uyarır. Torununu Almanya'ya kaçırmak istediklerini söyler.

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