Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 597. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 597. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 597. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 597. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 597. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 597. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar 597. bölüm bugün var mı, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar bölüm bugün mü, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seri katil Ziya'nın Adli Tıp araştırması tamamlanmıştır. Jale ve Melike'yi öldürenin Ziya olduğu kesinleşmiştir. Rıza baba ekibine Ziya'yı yakalamak için operasyon emri verir. Bu sırada Ziya'da boş durmaz ve ekibin kadın üyelerinin peşine düşer ve Ezgi'yi kaçırır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Mesut, Hüsnü, Selin ve Esra, Gazi'nin yerinde oturmaktadır. Yan masalarında bulunan hamile kadının sancıları başlar. Kadın ve eşi, Polis eşliğinde hastaneye yetiştirilir. Henüz doğum zamanı gelmemiştir ve kadın hamile olduğu için aşı yaptırmak istemez.

Ezgi, Cemal ve Arda, Anaokulu bahçesinde veliler arasında çıkan tartışmaya ve hamam önünde çıkan kavgaya müdahale eder. Olayların sebebi aşı yaptırmayan kişilerin okul ve hamama girmek istemesidir.

Aslı'nın kardeşi Burak uyuşturucu satın alırken bir kavga çıkar. Ekip ihbar üzerine olay yerine gelir, Burak ve arkadaşları gözaltına alınır. Aslı kardeşinin bu olaylara karışması nedeniyle zor durumda kalır.

Ferhat'ın elinden kurtarılan Memo evine, ailesine dönmüştür. Engin ve Başak Memo'ya kavuştukları için mutludur; fakat, bu mutluluk ne kadar sürecek?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemal, şiddet gören bir kadına yardım ediyor. Kadına şiddet uygulayan kişi kadının, Cemal'e sarılmasını görüyor. Cemal, adamın intikam planı ile adamlarınca yakalanıyor. Şubede ise, bebek krizi çıkıyor. Başak'ın olmaması, Engin'in de görevi nedeniyle ekiptekiler Memo'ya bakmak zorunda kalıyorlar. Aslı'nın kardeşi kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıyor.

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Haber: Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 597. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 597. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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