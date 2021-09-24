Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 596. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Engin ve Başak'ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekibimiz arasında amansız bir takip başlamış ve bütün ekip Memo bebek için seferber olmuştur. Ferhat kendi adamı Mahmut'u öldürmesi için kiralık katil Koray'ı tutar. Koray 'ı takip eden ekibimiz Memo bebeğin izine rastlar. Ferhat elinde kalan mallarla birlikte, Poyrazköy'deki tekneyle kaçmaya çalışırken ekip baskın yapar.

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