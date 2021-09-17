Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 595. bölüm saat kaçta? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savcı Faruk'u zora sokacak olan silinen Hulki'nin ölümüne ilişkin görüntüler bulunmuştur. Planlanana göre, görüntüler bir an önce Savcı Faruk'un önüne konularak Zeliha'nın soruşturma dosyası kapatılmalıdır. Pelin ve Adem, kendilerini kurtarmak adına Kudret Mazı'nın işine yarayacak bilgileri adama ulaştırırlar. Bu bilgiler ışığında Kudret ve Ferhat, kanlı planlarını işleme koyarlar. Bu plandan sağ çıkamayan Kudret'in intikamını almak üzere Ferhat, Savcı Faruk'u markajına alır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ali, yaşananlarının ağırlığını sırtlamış bir şekilde sokaklarda yürümektedir. Ruh hali fazlasıyla kötüdür. Tekinsiz tiplerle münakaşa yaşaması üzerine bile bile dayak yer ve adeta kendini ölüme bırakır. Ekibimiz olayı öğrense de durum bir süre Rıza Baba'dan gizli tutulur. Pınar ve Ali çiftini bir araya getirmek için Hüsnü'nün kafasında bir şeyler vardır.

Tekin, yurt dışında ayağı olan bir dizi projesinden teklif alır. Zeliha'dan beklediği desteği görür ve beraber görüşme yapmaya giderler. Tekin, teklifin cazibesine ikna olur ve durumu Çoban ailesi ile paylaşır.

Engin, Fatma'nın kocası Nihat'ı araştırmak üzere harekete geçer. Aycan ise, Fatma'dan Enginlerin yeni doğacak bebeğini kaçırması için talimat verir. Aycan iştahla bebeği beklemektedir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip bir aydır peşinde olduğu Memo'nun izini bulur. Mahmut ve adamlarına karşı düzenlenen operasyonda büyük çatışma yaşanıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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