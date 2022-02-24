Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde ne olacak? Arka Sokaklar 616. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Arka Sokaklar yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Arka Sokaklar dizisinin 616. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar konusu nedir? Arka Sokaklar 616. Fragmanı nasıl izlenir! Arka Sokaklar oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 616. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Selin katilin hedefinde!

Cemal ve Ezgi yine zor bir durumun içerisinde kalmıştır. Onlar bundan kurtulmaya çalışırken ekip seri katilin peşindedir. Selin basın açıklaması yapar. Ancak bu durum onu tehlikenin içine atacaktır. Selin hedef olmuştur.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 615. Bölümünde ekip, yasadışı bahis çetesine düzenledikleri operasyonda sıkıntılı anlar yaşıyor!

Son dönemlerde uyuşturucudan dolayı ölümler gittikçe artmaktadır. Ekibimiz daha fazla insanın ölmemesi için bir an önce uyuşturucu tacirlerini yakalamalıdır. Bu sırada vakaya dahil olan sürpriz bir isim ekibimizi zora sokacaktır.

Melisa isimli bir avukat evinde ölü bulunur. Katile dair bir ipucu bulmak için var gücüyle uğraşan ekibimiz bir çıkmazın içindedir. Selin Komiserin vakanın iki yıl önce gerçekleşen faili meçhul cinayetlerle benzerliğini çözmesiyle birlikte, ekibimiz bir seri katil ile karşı karşıya olduklarını fark edecektir

Birbirinden garip karakterde üç hırsız, bir evi soyar. Soyulan ev Aslı Komiserin komşusu Hamiyet'e aittir. Ekibimiz davaya dahil olurken hırsızlar ise gözüne yeni kurbanlarını kestirmiştir. Bu soygun pek çok açıdan ters giderken trajikomik birtakım olaylar silsilesinin de başlangıcı olacaktır.

Haberler.com - Gündem