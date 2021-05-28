Arka Sokaklar yeni bölüm canlı yayın HD izle! Arka Sokaklar 591. bölüm full izle! Arka Sokaklar 592. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezgi veCemal pusuya düşürülüyor. Çapraz ateşin ortasında kalan polislerimiz canhıraş bir şekilde çatışıyor. Bu sırada Ezgi vuruluyor. Aycan, Engin ve Başak'ın evine yerleştirdiği bakıcıya emirlerini veriyor. Onların konuşmasını ise, Başak duyuyor. Ali ise, aldığı korona ilaçlarının etkisiyle Pınar'a fiziki şiddet uyguluyor. Bunu duyan Rıza Baba, onu evden kovuyor. Savcı Faruk, Giray Pamiroğlu Dosyasını tekrardan açıyor. Zeliş'i ifade için savcılığa çağırıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıdvan'ın yakalanması üzerine örgüt elemanlarının, dağa yeni sempatizan kazandırma çalışmaları sürmektedir. Leyla adındaki bir genç kız, bu örgüt elemanlarına inanıp evinden kaçar. Leyla'nın babası Gaffar, deliye döner ve kızının bulunması uğruna masum bir genç kızı rehin alır.

Cemal, Selvi'nin yanında içtiği çaydan sonra bayılır. Selvi, Cemal'in baygın haldeki görüntülerini kaydeder. Ezgi büyük üzüntü içerisinde görüntüleri izler. Cemal, bu durumu Ezgi'ye ve ekibe açıklamaya çalışır.

Hüsnü'nün canı Giray Pamiroğlu cinayetinin kurcalanmasından yana sıkkındır. Savcı Faruk'un ise, olayın nefsi müdafaa olup olmadığı hakkında şüpheleri sürmektedir.

Ali ve Pınar arasındaki gerginlik devam etmektedir. Ali operasyonda yorulmaya, zorlanmaya başlar. Bir şeyim yok diye geçiştirir. Bahar ve Hakan'ın zoruyla acile gider ve pcr testide yaptırır. Test sonucu ne yazık ki pozitif çıkar. Oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekmektedir. Hastalığını Pınar'ın duymasını istemez. Rıza'da kararına saygı gösterir. Ali ile temasta olan tüm ekip ve ailesine test yapılır. Zeliha covid-19 haberi yapar. Haberi yaparken de Ali'ye yer verir. Haberlerde Ali'yi gören Pınar deliye döner. Soluğu doğru hastanede alır. Ali'nin durumu ağırlaşır.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE (20.00)

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