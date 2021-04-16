Arka Sokaklar yeni bölüm canlı yayın HD izle! Arka Sokaklar 586. bölüm full izle! Arka Sokaklar 587. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar canlı izle, Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Arka Sokaklar canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Giray, Zeliş'i kaçırdıktan sonra öldürmek üzere kırsal bir alana gider. Son anda dayısı Seçkin ve Halis gelir. Zeliş kurtulmuştur; fakat, bu travmayı atlatamamaktadır. Annesinin mezarında intihara kalkışır. Son anda kurtarılır ve hastaneye yetiştirilir. Sevenleri bulunmasından dolayı sevinçlidir. Şimdi sıra Giray'ı yakalamaya gelir. Ekip kurduğu planla Giray'ı hastaneye çekmeyi başarır. Zeliş'i önceden hastaneden çıkartmışlardır. Ancak Zeliş, planı öğrenmiştir. Eline geçirdiği silahla herkesin şaşkın bakışları altında Giray'ı vurur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hüsnü, kızının başına gelenlerden dolayı tek başına hareket ederek Halis'in peşine düşüyor. Herkes onu Almanya'ya Metin'in yanına gittiğini düşünürken, o bulduğu izleri takip ederek Halis'e adım adım yaklaşıyor. Ekip, kameralardan Hüsnü'nün görüntülerine ulaşır. Telefonunu takip ederek, ne yaptığını anlamaya çalışırlar. Hüsnü ise, Halis'in saklandığı yeri buluyor ve ekibe haber vermeden tek başına operasyona kalkıyor. Bu durum ona pahalıya patlıyor. Halis, eski polis olduğu için temkinli davranıyor ve Hüsnü'yü yakalamayı başarıyor.

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