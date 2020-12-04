Arka Sokaklar son bölümü izle! Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar fragman izle!
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Arka Sokaklar son bölümü izle! Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar fragman izle!

04.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:39
Arka Sokaklar son bölümü izle! Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar fragman izle!

Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisi olan Arka Sokaklar son bölümü izle! Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar fragman izle! Arka Sokaklar nerede çekilmektedir?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar son bölümü izle! Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar fragman izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Mesut ve Tunç'un büyük kavgasından sonra, Tunç hastanenin acil servisindedir. Pansuman yapılır. Babasına olan öfkesi ve nefreti gittikçe artmaktadır. Mesut oğlunu, hayattaki tek varlığını nasıl kurtaracağının, evladını nasıl geri kazanacağının bir yolunu bulmanın peşindedir. Selin, bu dönemde Mesut'un yanında yerini alır. Rıza Baba, hastaneye gelip Tunç ile görüşür ve hastanedeki pansumanından sonra Rıza Babanın evine götürülür. Uyuşturucu kullanmaktan mahkemeye çıkacağı güne kadar Ali abisi ve Pınar ablasının gözetimi altında kalacaktır. Mahkemeden çıkan karar rehabilitasyon merkezine gönderilerek tedavi görmesidir. Eğer tedaviyi ret eder ya da kaçarsa, 5 yıla yakın hapis cezası alacaktır.

ARKA SOKAKLAR NEREDE ÇEKİLMEKTEDİR?

Dizi çekimlerinde tercih edilen iç mekan genellikle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'dür. Dış çekimler için tercih edilen bölgeler Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ve Şişli gibi ilçeler, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ilçesidir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Rıza Soylu/Rıza Baba (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekat kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Ali Akdoğan (Alp Korkmaz), ekibe ilk katılan komiserlerdendir. Keskin nişancıdır.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Bahar Ayan (Merve Oflaz), Komiser yardımcısıdır.

Nazike (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

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