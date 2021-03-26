Arka Sokaklar Selin öldü mü? Arka Sokaklar Selin diziden ayrılacak mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün Kanal D'de yayınlanacak. Arka Sokaklar 583. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar Selin öldü mü? Arka Sokaklar Selin diziden ayrılacak mı?

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm bugün Kanal D'de yayınlanacak. Arka Sokaklar 583. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar Selin öldü mü? Arka Sokaklar Selin diziden ayrılacak mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Selin'i kaçıran sapık seri katil Giray'ı bulmak için annesi Nevbahar'ın evine gider. Nevbahar, ekip ile işbirliği yapmaz. Bunun üzerine hem Nevbahar'a, hem de avukatına tutuklama emri çıkartılır. Mesut da, Halis'i yakalamış Giray'ın yerini bulmak için onu sorgulamaktadır. İşler istedikleri gibi gitmez ve harekete geçen ekip avukatı tutuklar. Nevbahar ise, kolay kolay teslim olmaz. Ekip ile adamları çatışmaya başlar. Bu sırada Nevbahar, yerde bulduğu bir silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü fark eder ve ondan önce davranarak onu vurur. Giray, annesini öldüren Hüsnü'ye karşı intikam yemini eder. Zeliş'i ağına düşürerek Hüsnü'ye gerekli acıyı yaşatacağını düşünür.

ARKA SOKAKLAR SELİN ÖLDÜ MÜ?

26 Mart tarihinde yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Selin karakterini seri katilin kaçırması ve video yollaması, Selin karakterinin diziden ayrılacak mı? sorularını akıllara getirdi. Konu ile ilgili oyuncu ve yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.