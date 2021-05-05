Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: Lenfomaya yakalandım

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu " Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım.