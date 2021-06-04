Onur Bay kimdir? Onur Bay hayatı ve biyografisi! Onur Bay kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Onur Bay kimdir? Onur Bay hayatı ve biyografisi! Onur Bay kaç yaşında, nereli?

Onur Bay kimdir? Onur Bay hayatı ve biyografisi! Onur Bay kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Onur Bay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Onur Bay hakkında merak edilenler. Onur Bay hayatı ve biyografisi. Onur Bay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Onur Bay merak konusu oldu. İşte Onur Bay hakkında merak edilen Onur Bay kimdir, Onur Bay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ONUR BAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1996

Kaç yaşında: 25 yaşında

Nereli: İstanbul

Bay, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden oyuncu, 2006 yılında henüz çocuk yaşta dahil olduğu Arka Sokaklar dizisi ile adını duyurdu. Oyuncu Köpek adındaki dizide de 9 yaşındayken rol almıştır. Çakallarla Dans isimli filmde de yer alan Onur Bay, eğitiminin ardından tamamen oyunculukla ilgileneceğini belirtmiştir. Onur Bay, 1.77 boyunda ve 70 kilodur. Oğlak burcu olduğu bilinen oyuncunun kendisi gibi oyuncu Dilara Aksüyek ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Nikos Dendias Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Onur Bay kimdir? Onur Bay hayatı ve biyografisi! Onur Bay kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 09:40:47. #1.13#

title