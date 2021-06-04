Onur Bay kimdir? Onur Bay hayatı ve biyografisi! Onur Bay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Onur Bay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Onur Bay hakkında merak edilenler. Onur Bay hayatı ve biyografisi. Onur Bay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Onur Bay merak konusu oldu. İşte Onur Bay hakkında merak edilen Onur Bay kimdir, Onur Bay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ONUR BAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1996

Kaç yaşında: 25 yaşında

Nereli: İstanbul

Bay, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden oyuncu, 2006 yılında henüz çocuk yaşta dahil olduğu Arka Sokaklar dizisi ile adını duyurdu. Oyuncu Köpek adındaki dizide de 9 yaşındayken rol almıştır. Çakallarla Dans isimli filmde de yer alan Onur Bay, eğitiminin ardından tamamen oyunculukla ilgileneceğini belirtmiştir. Onur Bay, 1.77 boyunda ve 70 kilodur. Oğlak burcu olduğu bilinen oyuncunun kendisi gibi oyuncu Dilara Aksüyek ile birlikte olduğu iddia ediliyor.