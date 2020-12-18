Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar 570. yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda?

Yıllardır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR 570. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezon cuma akşamları izleyiciyle buluşacak olan Arka Sokaklar dizisi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak? Yeni bölümü bugün 18 Aralık Cuma günü ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 569. Bölümde ekip, Başak'ın başına gelenlerden dolayı büyük acı çekiyor!

Servan, Başak'ı kaçırıp Engin Müdüre psikolojik işkence yapmaktadır. Ekip, bu olaydan dolayı elleri kolları bağlı umutla Servan'ın yakalamaya çalışır. Servan, Başak'ın hamile olduğunu öğrenince eline büyük bir fırsat geçtiğini sanır. Engin'i arayarak Başak'ın hayatına karşılık 5 Milyon Tl fidye ister. Engin bunu sert bir dille reddeder. Servan öfke krizine girer ve Engin'e ceza olsun diye Başak'ın parmağını keserek kurye ile ona yollar. Engin Müdür ve ekip, bu acı olay sonrasında operasyonlarını sıklaştırır. Mesut ve Selin, örgüte bulaşmış olan kadından Başak'ın rehin tutulduğu evin adresini öğrenir. Ekip, hemen bu eve baskın yapar. Bu adreste örgüt elemanlarıyla şiddetli çatışma yaşanır.

ARKA SOKAKLAR 569. BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 570. Bölüm 3. Fragmanı yayında! Mesut'un polis kimliği teröristlere baskın yapılan binada bulunuyor!

Askerler, teröristlerin saklandığı adrese operasyon düzenler. Şiddetli bir çatışma yaşanan binada çok sayıda terörist ölü ele geçirilir. Binada inceleme yapan askerler yerde bir cüzdan bulurlar. Cüzdanın içinden Mesut'un polis kimliği ortaya çıkınca hemen ekibimize haber geçilir. Ekip, Mesut'un akıbetinden endişe duymaya başlar.

Ekip, kaçırılan bir kadının dosyasına bakmaktadır. Kadının, deniz kenarında bir eve kaçırıldığı ihbarını değerlendiren ekibimiz hemen olay yerine intikal eder. Adam, kaçırdığı kadına sopayla şiddet uyguladığı sırada ekibimiz yetişir.

Hüsnü ve Esra, romantik bir akşam geçirmektedir. Zeliş ise, babasını Esra'dan kurtarabilmek için elinden geleni yapar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM (570. BÖLÜM) FRAGMANI İZLE...