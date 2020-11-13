Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar hangi gün, hangi kanalda?Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

Yıllardır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezon cuma akşamları izleyiciyle buluşacak olan Arka Sokaklar dizisi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR 564. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Terör örgütünün İstanbul sorumlusu olan Civan, kardeşi Nuran'ın serbest bırakılmasını sağlayabilmek için Ankara İstihbaratından Başkomiser Asım'ı kaçırmıştır. Rehine değişimi ile Nuran'ı kurtarmaya çalışmaktadır. Bu sırada olayın içine ekibimiz de dahil olur. Asım, kendi imkanlarıyla kaçmayı başarır. Ekibin yardımıyla hastaneye götürülür. Doktorlar ve eşi karnından gelen ses ile şoke olurlar. Ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sırada Civan, Asım'ın karnına yerleştirdiği bombayı patlatır. Bombanın yarattığı kaos ortamında Civan, Rıza Babayı kaçırmayı başarır. Ekip, Rıza Babanın kayıp olduğunu anlayınca telaşlanırlar. Sağ olup, olmadığını anlamaya çalıştıkları sırada Civan'dan gelen görüntülü arama ile şaşkınlıkları ikiye katlanır. Rıza Baba, elleri kolları bağlı bir şekilde Civan'ın esiri olmuştur. Civan, kardeşi Nuran ile Rıza Babanın takasını istemektedir.

Ekip, Civan'ın olası mekanlarına baskınlar düzenler; fakat, çabaları boşunadır. Civan, sürekli olarak yer değiştirmektedir. Engin Müdür, Avukat Başak'ı da kullanarak Nuran'ı kaçırmayı başarır. Takasın olacağı adrese geldiklerinde onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Civan, kalleşçe bir plan daha yapmıştır. Takasın olduğu alana bir keskin nişancı yerleştirmiştir. Keskin nişancının silahı da Rıza Babayı hedeflemektedir.

ARKA SOKAKLAR565. BÖLÜM FRAGMANDA NELER OLDU?

Rıza Baba kurtuluyor ancak ekip olayın peşini bırakmıyor. Hüsnü ise küçük bir kaza geçiriyor ancak dillere pelesenk olmaktan da kurtulamıyor.

Selin ve Mesut arasında da sular durulmuyor. Selin, Mesut'a artık yapamadıklarını söylüyor. Selin ve Mesut ayrılacak mı?

ARKA SOKAKLAR565. BÖLÜM 2. FRAGMANDA NELER OLDU?

Terör örgütünün üst düzey yöneticisi Servan, kendilerine başarılı operasyonlar düzenleyen ekibimizi hedefine alıyor!

Rıza Baba ve ekibi, terör örgütünün İstanbul sorumlusu olan Civan ve kız kardeşi yüzünden zor anlar yaşarlar. Örgüte karşı yaptıkları operasyonlarda başarı sağladıkça hedef haline gelirler. Örgütün üst düzey sorumlusu Servan, bu operasyonlara karşı sert hamleler yapar. Cemal ve Ümit Amiri, mekan çıkışında kıstırmayı başaran Servan onları yaylım ateşine tutar. Bu saldırıda Ümit Amir yaralanır. Servan'ın eylemleri bununla da bitmez. Ekibin tepe ismi olan Rıza Babanın evini kundaklayarak içeridekileri ölümle yüz yüze getirir.

Bu sırada Tunç'un yaşadığı travma en üst düzeye çıkmıştır. Paronayası giderek artmıştır. Psikolojik olarak bitme noktasına gelen Tunç, yatak kıyafetleri ile kafasında kurduğu adamlardan İstanbul sokaklarına kaçmıştır. Onu bu halde bulan polisler hemen gözaltına alırlar.