Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, Arka Sokaklar dizisi ne zaman başlayacak?
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Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, Arka Sokaklar dizisi ne zaman başlayacak?

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, Arka Sokaklar dizisi ne zaman başlayacak?
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Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Arka Sokaklar dizisi ne zaman başlayacak ve Arka Sokaklar ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?Arka Sokaklar dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımıdır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 16. sezonu ile yakında Kanal D'de başlayacak.

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