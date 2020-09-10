Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar dizisinin yayın tarihi belli mi? Arka Sokaklar 15. Sezon sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Arka Sokaklar, koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri durduruldu ve yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

Her Perşembe Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yayın tarihi belli mi? Arka Sokaklar bu yıl yayınlanacak mı? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. Sezon sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi "Arka Sokaklar", 15'inci sezona 18 Eylül Cuma akşamı başlıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D'nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni ekrana gelecek 557'nci bölüm çekimleri hızla devam ediyor.

Üç yeni oyuncu ile başlıyor...

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar oyuncu kadrosuna üç yeni isim katıldı. Gizem Terzi, polis Sinem karakteri ile Perihan Ünlücan avukat Başak karakteri ile Hakan Uygun ise, uluslararası bir çetenin reisi olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 15. Sezonu ile 18 Eylül Cuma 20.00'daKanal D'de…

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz'un yer aldığı diziye yeni sezonda üç yeni oyuncu da katıldı. Gizem Terzi, polis Sinem karakteri, Perihan Ünlücan avukat Başak karakteri; Hakan Uygun ise, uluslararası bir çetenin reisi olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran Arka Sokaklar'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Gerilimle başlayan tanıtım filminin finalinde tüm ekip bir araya gelip, 15'inci sezon pastasını kesti.

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