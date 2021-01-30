"Arka Sokaklar"ın Selin Komiseri Oya Okar'a hırsızlık şoku!
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"Arka Sokaklar"ın Selin Komiseri Oya Okar'a hırsızlık şoku!

30.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:01

Arka Sokaklar'da Selin Komiser'i canlandıran Okar'ın çekimlerdeki yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getirdi.

Arka Sokaklar'da Selin Komiser'i canlandıran Okar'ın çekimlerdeki yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, evdeki alarm ve kamera sistemini etkisiz hale getirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çakar lambası olan koyu renkli bir araçla gelen hırsızlar, evdeki değerli eşyaları ve Okar'ın lüks aracını çalıp kayıplara karıştı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Hürriyet

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