Arka Sokaklar'ın 16. sezonu başlıyor
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Arka Sokaklar'ın 16. sezonu başlıyor

Arka Sokaklar'ın 16. sezonu başlıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

595. BÖLÜM ÇEKİLİYORKanal D'nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen ve cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi "Arka Sokaklar"ın yeni sezon çekimleri başladı.

595. BÖLÜM ÇEKİLİYOR

Kanal D'nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen ve cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi "Arka Sokaklar"ın yeni sezon çekimleri başladı.

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı dizinin 595'inci bölümü çok yakında seyirciyle buluşacak.

İki yeni oyuncu

"Arka Sokaklar"ın oyuncu kadrosuna iki yeni isim daha katıldı. Oğuz Peçe, diziye 'Komiser Yardımcısı Emre' rolüyle dahil oldu. Deniz Çatalbaş da yeni sezonda 'Komiser Yardımcısı Aslı' karakteriyle seyirci karşısında olacak.

Oğuz Peçe - Deniz Çatalbaş

Kaynak: Hürriyet

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