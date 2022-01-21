Arka Sokaklar İdil kimdir? İdil gerçek adı nedir? Duygu Keser kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar'da yer alan isimlerden olan İdil beğeni toplayan isimler arasında yer alıyor. İdil karakteri hakkında Arka Sokaklar İdil kimdir? Arka Sokaklar İdil gerçek adı nedir? İdil karakterini canlandıran Duygu Keser kim, kaç yaşında, nereli?

Arka Sokaklar İdil kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisi oyuncuları merak ediliyor. Sevilen dizide İdil komiser dikkat çekiyor. Arka Sokaklar dizisinde İdil'e Duygu Keser hayat veriyor. İdil karakterini canlandıran Duygu Keser kim, kaç yaşında, nereli? İşte Duygu Keser hakkında bilgiler...

ARKA SOKAKLAR İDİL KİM?

Arka Sokaklar dizisinde İdil'e hayat veren Duygu Keser, 37 yaşındadır. Duygu Keser, İzmir'de doğmuştur. Bebeğim isimli dizide yer alan Duygu Keser daha sonra Sıla dizisine geçmiştir.

Harun soruşturması kapansa da İdil henüz İstanbul'dan ayrılmamıştır. Çalışma şeklini yetkin bulduğu Mesut komisere yeni bir operasyon için teklifte bulunur. Selin, müfettişin Mesut'a karşı özel bir ilgisi olduğunu düşünür.

DUYGU KESER KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisinde İdil'e hayat veren Duygu Keser, 37 yaşındadır. Duygu Keser, İzmir'de doğmuştur. Bebeğim isimli dizide yer alan Duygu Keser daha sonra Sıla dizisine geçmiştir.

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