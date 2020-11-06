Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

5 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 563. Bölümde Mesut, ekibi hiçe sayarak tehlikeli bir durumun içine giriyor! Mesut, ölümcül bir plan yapıyor ve Tunç'u neşterle yaralayıp hastaneye sevkini sağlıyor. Tunç'un başında da arkadaşı olan cezaevi müdürü gider. Çok kan kaybeden Tunç acilen hastaneye yetiştirilmelidir; fakat, Mesut hastanede tehlikeli olacağını bildiğinden ambulansla birlikte oğlunu kaçırır. Ekip, Mesut'un bu pervasız hareketinden dolayı zor durumdadır ve onlara ulaşamamaktadırlar. Bir taraftan da avukat Başak, Tunç'u temize çıkartacak olan delillere ulaşır; fakat, Mesut'un hareketi onun da elini kolunu bağlamaktadır. Özcan, Tunç'un hastaneye sevkini duymuştur ve dışarıdaki adamı Coşkun'a hem onun, hem de Mesut'un ölüm emrini verir. Mesut mesleğini ve canını kaybetmenin eşiğindedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Rıza Soylu/Rıza Baba (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekat kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Ali Akdoğan (Alp Korkmaz), ekibe ilk katılan komiserlerdendir. Keskin nişancıdır.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Bahar Ayan (Merve Oflaz), Komiser yardımcısıdır.

Nazike (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.