Arka Sokaklar dizisi nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar dizisi nerede çekiliyor? Arka Sokaklar hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar oyuncu kadrosu!

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar dizisi nerede çekiliyor? Arka Sokaklar hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar oyuncu kadrosu! İşte detaylar haberimizde…

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda İstanbul'da çekiliyor. Arka Sokaklar dizi çekimleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile anlaşmıştır. Dizinin İl Emniyet Müdürlüğü sahneleri burada çekilmektedir. Bunun yanı sıra dış mekan çekimleri de İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılıyor.

ARKA SOKAKLAR HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 15 yıldır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Sezon sayısı bakımından değerlendirildiğinde ise bu unvanı 15 sezon süren Bizimkiler dizisiyle paylaşmaktadır. Yapım şirketi Erler Film'dir.

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