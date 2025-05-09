Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? 9 Mayıs Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 712. BÖLÜM full HD canlı yayın nasıl izlenir?

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 9 Mayıs Cuma akşamı 712'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu kez sınırı aştılar!"

Ekip düşen uçağın kara kutusunu ararken çatışmaya giriyor! Bir tarafta da kaçırılan kız annesinin yardım feryatları...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba ve ekip Gökçe Komiser ile tanışıyor!

Eylem hazırlığındaki terör örgütünün planlarını öğrenebilmek için aralarına sızmış iki sivil polis deşifre olup esir düşerler. Operasyonun İstanbul ayağını yöneten Rıza Baba ve ekip, hem bombalı saldırıyı önlemek hem de rehin polisleri kurtarmak gibi birbirinden zor iki görevle karşı karşıyadır. Teröristlerin elinde rehin tutulan Komiser Gökçe'nin gayreti ve becerileri bu çetin görevin başarıya ulaşmasına yetecek midir?

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal Dplatformlarından CANLI izleyebilirsiniz.