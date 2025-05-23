Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? 23 Mayıs Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 23 Mayıs Cuma akşamı 714'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Benim sokaklarımda ne işin var?"

Rıza Baba ve ekibin karşısında yeni bir mücadele!

Adnan Baki neyin peşinde?

Mesut'un canı tehlikede!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü Çoban gizli görevde!

20 yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan olan Erdi kız arkadaşı tarafından dolandırılır. Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır. Bu çeteyi çökertmekse zengin bir iş insanı rolü yapacak olan Hüsnü ile kıskanç eşi rolündeki Candan'a düşer. Zeki'nin de masör olarak gizli görev alacağı operasyon Atiye'nin pek hoşuna gitmeyecektir.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal D platformlarından CANLI izleyebilirsiniz.