Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı?

Uzun soluklu yapımlardan biri olarak televizyon tarihine geçen Arka Sokaklar, D Media imzasıyla her Cuma akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizi, bu hafta 19. sezonuna giriş yaptığı 719. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyicilerin, yayın saatinde ekran başında olması gerekiyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan'ı bulmak için adeta zamana karşı yarışan ekip, riskli bir operasyona girişir. Mesut ve Bozo arasındaki gerilimli karşılaşmada ipler kopma noktasına gelse de, Şemsi Kara devreye girerek ikiliyi ortak bir noktada buluşturmayı başarır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arka Sokaklar'ın 718. bölümünde ekip, amcası tarafından bir suç örgütüne satılan Kevser'i kurtarmak için operasyon düzenler. Bu süreçte Bozo ile karşı karşıya gelirler. Geniş kapsamlı bir tatbikat için hazırlık yapan ekip, nefes kesen anlar yaşar.

Öte yandan gecekonduda yaşayan genç Kevser'in kaçırılması, ekibi yeni bir mücadeleye sürükler. Amcası, borçlarını kapatmak için Kevser'i satmıştır. Hurdacı kılığına giren Barış komiser, gizli görevle ekibe katılarak Kevser'i kurtarmak için mücadele eder.

Selin'in, Ayşecan için tuttuğu Rus bakıcı ise güzelliğiyle olay yaratır. Bu durum karışıklığa sebep olurken Selin, kritik bir karar vermek zorunda kalır. Ayrıca yıllar önce patlamada öldüğü sanılan Ali Komiser'in hayatta olduğuna dair ipuçları ortaya çıkar.

ARKA SOKAKLAR CANLI YAYIN

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri, yayın günü ve saatinde Kanal D ekranlarından canlı olarak izlenebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görevli polis ekibinin hem mesleki hem de özel yaşamlarını konu alır.

• Her bölümde farklı suç dosyaları (cinayet, gasp, uyuşturucu, organize suçlar vb.) işlenir.

• Operasyonlar, aksiyon sahneleri ve kovalamacalar dizinin temposunu belirler.

• Gerilim ve dram öğeleri zaman zaman mizahla harmanlanır.

• Rıza Baba önderliğindeki ekip, adalet, sadakat ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları hikâyeye derinlik katar.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra