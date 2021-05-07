Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 589. Bölüm yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Ekranları sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 589. Bölüm yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar 588. bölümde neler oldu?

Ekranları sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 589. Bölüm yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar 588. bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

ARKA SOKAKLAR 589. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aycan'ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ile Cemal, gelen intihar anonsu üzerine Selvi adındaki bir kızı intihardan kurtarır. Selvi, eski sevgilisi tarafından tehdit edilmektedir ve kızın eski sevgilisi bulunmalıdır. Cemal ise, Selvi'yi korumak adına evde kızın yanında olduğu sırada içtiği çaydan sonra bayılır. Selvi, Cemal'in baygın halde uygunsuz görüntülerini kaydeder.

Esra, dükkanında bir adamın silahlı soygununa uğrar. Adam soygun esnasında panikler ve birkaç el ateş eder. Mermilerden birinin Esra'ya denk gelmesiyle yere yığılır. Olayın ekibimize ulaşması üzerine soyguncunun, Melik adında biri olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere emniyet kırmızı alarmdadır. Esra'nın ise, hayati tehlikesi sürmektedir.

Pınar ile Ali'nin ikilisinin arasındaki soğukluk devam etmektedir. Ali'den mesleği ve ailesi arasında bir seçim yapmasını beklemektedir.

ARKA SOKAKLAR 589. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!