Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 588. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?
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Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 588. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 588. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?
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Ekranları sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar KANAL D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 588. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar 587. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 587. Bölümde Ekip, uyuşturucu şebekesinin peşine düşüyor!

Korhan'dan kalan kirli işleri yürütmek artık Aycan'a kalmıştır. Fakat işine taş koyan bir isim vardır. Korhan'ın eski iş ortaklarından çıbanın başı Latif'in hesabı kesilmelidir. Aycan, Latif'i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. Ezgi saf bir şekilde arkadaşını koruyacaklarını düşünmektedir. İşbirliğini kabul eden Engin Müdür, bir terslik olduğunu fark eder.

Gelen bir mesaj üzerine Selin, kanser hastası olan eski dostu Ceren'i ziyaret eder. Ceren'i ziyaret etmek ve kızı bitmiş şekilde görmek Selin'i fazlasıyla yaralar. Bu ziyaretini kimseyle paylaşmayan Selin, hastanede eski bir arkadaşı Savcı Faruk ile karşılaşır.

Tekin'in rol aldığı diziden çıkarılması üzerine sosyal medya üzerinden kendisinin damarına basılan bir mesaj gelir. Mesajın sahibiyle yüzleşmek isteyen Tekin, karşısında hiç ummadığı birini bulur.

Kar maskeli üç saldırgan, insanların araçla yollarını kesip döverek hırsızlık yapmaktadır. Hırsızlardan biri yakalanır. Saldırganların genç çocuklar olduğu ortaya çıkar. Yakalan Tamer sorguya alınır. Leyla, Sami ve Tamer, Faça Ferzan'a çalışmaktadır. Tamer'in yakalanmasından sonra Ferzan, Leyla ve Sami'yi alıp şehri terk etmeye çalışır. Ekip, her yerde Faça Ferzan'ı ve diğer iki saldırganı aramaktadır.

Öte yandan, Levent ve Defne uyuşturucu batağına düşmüş iki gençtir ve Torbacı İsmail'e borçlanmışlardır. Ekip, Torbacı İsmail'in izini sürmektedir. Cemal, Ezgi'ye Aycan'ın masum olmadığını anlatmaya çalışmaktadır; ama Ezgi maalesef bir türlü ikna olmaz. Ezgi, Aycan'ın masum olmadığını çok acı bir şekilde idrak edecektir.

ARKA SOKAKLAR 587. SON BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR KANAL D CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR 588. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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