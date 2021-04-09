Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 39. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar 39. Bölümde neler oldu?
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Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 39. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar 39. Bölümde neler oldu?

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Arka Sokaklar canlı izle! Show Tv Arka Sokaklar 39. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar canlı full izle! Arka Sokaklar 39. Bölümde neler oldu?

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ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 584. Bölümde Zeliş'in, tecavüze uğradığı haberi herkese büyük yıkım yaşatıyor!

Selin ve Mesut, hastaneden çıktıkları sırada Zeliş ile karşılaşırlar. Zeliş perişan haldedir. Odada muayenesi yapılan Zeliş, acı gerçeği Selin'e söyler. Selin, Rıza Baba aracılığıyla ekibe Mesut da, Hüsnü'ye aktarır. Hüsnü duydukları karşısında acı içinde ağlamaya başlar. Hüsnü, hastanede Zeliş'in başında onu yatıştırmaya çalışırken ekip, Giray'ın peşine düşer.

Çoban Ailesi acı haberi öğrenir. Tekin, intikam yeminleriyle harekete geçer. Zeliş'in polisten gelen telefonunda Giray'ın mesajını görünce öldürme planını devreye sokar. Giray, Zeliş'in buluşma isteğine olumlu karşılık verince Tekin, babasının silahıyla adrese gider. Onu takip eden Tunç ve teknik takiple yerini bulan babası Hüsnü ile Zeliş de oradadır. Hüsnü, Zeliş'i arabada bırakarak Tekin'in yanına gelir. Bu sırada Zeliş'in bulunduğu arabaya Giray biner ve onu bir kez daha kaçırır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR KANAL D CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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