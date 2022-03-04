Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 617. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 617. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ekip, Mesut'un karıştığı iddia edilen bir durum yüzünden şaşkınlık yaşıyor!

Engin, usulsüzce hareket eden polisi sorgulamaktadır. Polis, kendisine verilen görevi yerine getirdiğini söyler. Görev ise; bir adamın, gizli bir mekana getirilmesidir. Bu görevde de Mesut ile birlikte olduğunu söyler. Bunu duyan Rıza Baba, Engin ve Hüsnü büyük şaşkınlık yaşar.

Seri katil olayı devam etmektedir. Yakalanmadıkça kadınlar büyük tehdit altındadır. Özellikle Hakan bu dosyada önemli adımlar atmaktadır.

Hüsnü'nün eşi Esra hastaneye kaldırılmıştır. Hüsnü, önemli bir rahatsızlığı olduğunu düşünür; fakat, olay bambaşkadır. Bu durum ise, ekip arkadaşlarının diline düşer.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

25 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 616. Bölümünde ekip, seri katili yakalamak için büyük uğraş veriyor!

Serap'a bir türlü ulaşamayan Hakan, genç kızın evine gitmeye karar verir. Tam o esnada Serap'tan gelen bir mesaj başta Hakan'ın içini rahatlatsa da çok geçmeden yeni soru işaretleri yaratacaktır. Poyraz'ın hedefinde ise, umulmadık bir kişi vardır.

Komiser Hilal tarafından vurulan Aslan'ın ölümü Cemal'in meslek hayatını tehlikeye sokar. Kendini aklamaya çalışan Cemal beklenmedik bir müttefik edinecektir.

Metin ile Berrak'ın evleneceğini duyan Hüsnü, Metin'in kararına saygı duyar. Metin ve Berrak bir an önce evlilik hazırlıklarına başlamak ister. Ancak onların önünde bir engel vardır; o da, Asiye'dir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 4 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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