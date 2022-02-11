Arka Sokaklar bugün CANLI izle! Kanal D Arka Sokaklar 614. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, tetikçi Lena'nın peşine düşüyor. Onu bir otelde kıskıvrak yakalayan ekibimiz emniyete getirerek hapse tıkıyor. Bu sırada ilginç bir durum yaşanıyor. Bir çok kişinin katili olan Lena, Rıza Baba tarafından serbest bırakılıyor. Bu kararı anlamaya çalışan ekibimiz büyük şaşkınlık yaşıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

eniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır.

Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.

Metin'in bekar olmasına üzülen Nazike mahalleden tanıdığı bir kızı Metin ile tanıştırmaya karar verir. Metin yapılan bu emrivakiden hoşlanmaz. Nazike ertesi gün eve geldiğinde ummadığı bir manzarayla karşılaşacaktır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?



Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Sinem Yılmaz (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.