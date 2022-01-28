Arka Sokaklar CANLI izle! Kanal D Arka Sokaklar 612. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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Mesut ve Selin'in düğün telaşı yine talihsizliklerle sınanır. Takıntılı Noyan, Ezgi'yi kaçırmıştır.Ekip hep birlikte peşlerine düşse de Noyan'ı ellerinden kaçırılar. Cemal çılgına dönmüş durumdadır.

Ekip, Rıza Babayı Amerikalı suç çetesinden kurtarmak için harekete geçiyor!

Rıza Baba'nın davetsiz bir ziyaretçisi olur. Bu sırada kendisine atılan iftiradan bir an önce kurtulması gereken Mesut, İlyas Albay'dan yardım ister.

Ekibimiz bir kavgaya müdahale eder ve burada kız kardeşini arayan Levent ile karşılaşırlar. Ekibimiz Levent'e kız kardeşini bulma konusunda söz verir. Fakat Levent'in gizlediği şeyler vardır.

Mafya babası Noyan, yaşadığı silahlı saldırıdan sonra koruma talep eder. Öldürülen bir kızın vakasını inceleyen ekibimizin, kurban ile Noyan arasında bir bağlantı kurması uzun sürmeyecektir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler