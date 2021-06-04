Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 592. bölüm izle! Arka Sokaklar 592. bölüm fragmanı izle!

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 591. Bölümde ilaçların etkisindeki Ali'nin, Pınar'a uyguladığı şiddet Rıza Baba ve diğerleri tarafından büyük tepki alıyor!

Ali, koronayı yendikten sonra normal odaya alınır. Sağlığından endişe eden Pınar, bu zor süreçte Ali'nin yanındadır. Ali, koronayı yenmesine rağmen aldığı ilaçların ters tepki yaratmasından dolayı kötü haldedir. Sanrılar görmeye ve kendisini kontrol edememeye başlar. Kendisini bırakıp giden Pınar'a olan siniri ilaçların da etkisiyle iki katına çıkar. Gözü dönen Ali, farkında olmadan Pınar'a vurur. Pınar, bu yaşananlardan sonra Bahar'a sığınır. Ali, kontrolünü kaybettirdiğini anladığı ilaçları almayı keser ve Pınar ile olan nahoş sahneyi hatırlar. Eve gittiğinde onu büyük öfke içinde olan Rıza Baba karşılar.

Ezgi, Aycan'a kötü bir haber verir. Kocası Korhan cezaevinde öldürülmüştür. Aycan, ölümünden dolayı Ezgi'yi suçlar. Ezgi ise, çocukluk arkadaşının durumuna üzülür. Cenazeye gitmesi için savcılıktan belge hazırlatır. Aycan'ın oyununa gelen Ezgi, cezaevi aracı yerine kendi araçları ile mezarlık yoluna koyulurlar. Cemal ile birlikte yolda Aycan'ın adamları tarafından pusuya düşürülürler. Çıkan çatışmada Ezgi vurulurken, Aycan kaçmayı başarır. Ezgi hastaneye kaldırılır ve bu olay emniyeti ayağa kaldırır. Mahkumun kaçması Rıza Babayı zor duruma düşürür.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

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ARKA SOKAKLAR 592. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!