Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 579. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün Kanal D'de yayınlanacak. Arka Sokaklar 579. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Kanal D Arka Sokaklar canlı izle! Cuma günü Kanal D yayın akışında neler var? Arka Sokaklar yeni bölüm canlı olarak izle! Arka Sokaklar bir önceki bölümde neler oldu? Arka Sokaklar Kanal D'de canlı izle!

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

KANAL D ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 578. Bölümde ekip, Servet Amcaya büyük bir darbe indiriyor!

Ali'nin eşi Pınar, araba almak için kredi çekmiştir. Servet Amca, bankadaki elemanını kullanarak hesapta oynama yapar. Ali ve Pınar'ın ortak hesabına 250.000 Euro tutarında para aktarır. Farkında olmadıkları bu durum Servet'in yakalanması ve mali şube polislerinin evdeki muhasebe kayıtlarına ulaşmasıyla ortaya çıkar. Bu kayıtlar ve bankadaki bu para Ali ile Pınar'ın gözaltına alınmasına neden olur. Ali, eşini bu durumdan sıyırmak için suçu üstlenir. Bu kararı ise, aklanması yolunda büyük bir gedik açar.

Bu sırada Servet, terör örgütü ile ilgili verdiği bilgiler ışığında cezaevinden çıkartılır ve istihbarat şubenin belirlediği güvenli eve geçer. Tüm pis işlerini avukatı aracılığıyla güvenli evden yönetmeye başlar. Ali'nin içeride, Servet'in de dışarıda olması ekibimizi çok öfkelendirir. Avukatının peşine düşen ekibimiz, uzun takipleri sonucunda istediklerine ulaşırlar. Servet'in yurtdışına kaçırmaya çalıştığı paralara el koymayı başaran ekibimiz Servet'e büyük bir darbe indirir.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 580. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.