Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle!

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 582. Bölümde ekip, Medar'ın yaptığı eylem sonrası şehit ve yaralılar yüzünden büyük keder yaşıyor!

Medar, emniyete düzenlediği bombalı eylem sonrasında ağır hasar bırakır. 3 şehit ve çok sayıda yaralı olması ekibi yıkar. Eylemcinin emniyetin otoparkına nasıl geldiği ile ilgili durumu araştıran ekibimiz 2 polisin Medar'ın elinde olduğunu öğrenir. Acil çözülmesi gereken 2 olay için ekip tüm gücüyle Medar'a saldırır. Polisleri rehin tuttuğu adres öğrenilince hemen operasyon düzenlenir. Polisleri kurtaran ekip, Medar'a kötü bir sürpriz hazırlar. Mesut'un yaptığı bir plan ile Medar kıskıvrak ağa düşürülür; fakat Medar'ın, canlı yakalanmak gibi bir niyeti yoktur.

Bu sırada sapık seri katil Giray serbest kalır ve Selin'in peşine düşer. Sürekli olarak Selin'i telefonla taciz eden Giray, ölüm tehditleriyle onu bunaltır. Selin ise, Giray'a pabuç bırakmaz her tehdidine, sert tepki verir. Bu durum Giray'ı daha da sinirlendirir. Eline geçirdiği telsiz ile Selin'i izleyen Gİray sonunda bir fırsat yakalar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezgi ve Cemal'in olaylı karşılaşmaları ile başlayan tatlı tatlı atışma anları!

Ezgi ile Cemal, birlikte çalışacaklarını bilmeden çarpışmalı bir tanışma hikayesi yaşarlar. İkisinin de ilk günleriydi. İlk olarak Cemal, Ezgi'ye çarparak elindeki kahveyi üzerine dökmüştü, sonra da Ezgi. Aynı apartmana taşınmaları da kaderin tatlı bir oyunu olmuştu. Atışmalarla ilerleyen zamanlar ikiliyi birbirlerine aşkla bağlar. Kıskançlıkları da tuzu biberi olur. Bu seride de aşıklarımızın atışmaları ve kıskançlık tripleri yer alacak.

İlk olarak gizli görevdeki Ezgi, baygın bir şekilde yataktadır ve Cemal'in kendisini uyandırması ile yanlış anlamanın dibine düşer; sonra, yemek konusu ikilimizi birbirine düşürür; üçüncü olayda Ezgi, Cemal'in kıyafetlerine göndermeli bir eleştiri yapıştırır; sonrasında Cemal'in, kendini şişirerek böbürlenmesi Ezgi'yi çıldırtır; devamında ise, özür üzerine gerçekleşen didişmeleri ikiliyi yıldırıyor.

Ezgi ile Cemal'in keyifle izleyeceğiniz anları karşınızda...

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE (20.00)

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