Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle!

Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar canlı izle, Arka Sokaklar Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Arka Sokaklar canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 581. Bölümde ekip, bombalı eylem ile sarsılıyor!

Medar, sevdiği kız Emire'nin ölümü üzerine intikam yemini eder. Ekibin operasyonu sırasında gerçekleşen bu ölüm, Medar'ı kanlı bir eylem planı yapmaya iter. Örgütün lider kanadında gelen olayı kişiselleştirme eleştirisine kulak asmaz ve planını gerçekleştirmek için harekete geçer. Mesut ve Ali'yi, adamlarıyla pusu kurduğu araziye getirmeyi başarır. İki taraf arasında kuvvetli bir çatışma yaşanır. Mesut ve Ali'nin yanındaki polislerle birlikte teröristlere büyük kayıplar verdirirler. Yakalanacağını anlayan Medar kaçmayı başarır.

Bu olaydan sonra daha da öfkelenen Medar, ikinci planını uygulamaya sokar. Adamları, polis arabasıyla birlikte içindeki polisleri yakalamayı başarır. Beynini yıkadığı genç bir örgüt elemanını, bombalar yüklenmiş o polis arabasına bindirerek Asayiş Şubenin otoparkına yollar. Bu sırada Ali ve eşi Pınar otoparkta; ekip ise, büroda toplantı halindedir. Genç, elindeki fünyeye basarak kendi ile birlikte polis arabasını havaya uçurur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 582. Bölüm Fragmanı yayında! Selin, sapık seri katilin eline düşüyor!

Nevbahar Pamiroğlu, gücünü kullanarak oğlu Giray'ı hapse girmeden kurtarmayı başarır. Giray'ın serbest kaldığını öğrenen başta Selin olmak üzere herkes şaşkındır. Ekip, Selin'in tehlikede olduğunu bildiğinden işi sıkı tutar; fakat Giray, Selin'e ulaşmayı başarır. Takip ettiği Selin'i telefonla arayarak taciz eder. Selin, yakınlarında olduğundan şüphelenir ve etrafa göz gezdirir. Bu sırada Selin'in kendisine yaklaştığını gören Giray kaçmaya başlar. Selin de onun peşine düşer. Çıkmaz bir sokakta saklanmış olan Giray hamlesini yapar. Elindeki şırınga ile Selin'i uyutur.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE (20.00)

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

