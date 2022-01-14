Arka Sokaklar bu akşam var mı? Rıza Baba ölüyor mu? 14 Ocak Arka Sokaklar yeni bölümünde belli olacak! Yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar bu akşam var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

03:00 Büyük Kıyamet

04:15 Küçük Ağa

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünü 14 Ocak Cuma akşamı 20:00'da yani bugün ekrana gelecek

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