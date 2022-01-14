Arka Sokaklar bu akşam var mı? Rıza Baba ölüyor mu? 14 Ocak Arka Sokaklar yeni bölümünde belli olacak! Yeni bölüm ne zaman?
Yılbaşı nedeniyle bazı diziler son iki haftadır yayınlanmaması nedeniyle dizi izleyicileri "Arka Sokaklar bugün var mı, yok mu?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Arka Sokaklar dizisinin takipçileri fenomen dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor. Bilindiği gibi bu yıl 16. sezonuyla her hafta cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 14 Ocak Cuma Kanal D TV yayın akışında yer alıyor.
Arka Sokaklar bu akşam var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
03:00 Büyük Kıyamet
04:15 Küçük Ağa
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünü 14 Ocak Cuma akşamı 20:00'da yani bugün ekrana gelecek
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