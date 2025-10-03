Arka Sokaklar 722. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 719. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 722. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut, yaşam savaşı veren Hüsnü'nün yanında olmakta kararlıdır ve onu asla yalnız bırakmayacaktır.

GEÇEN BÖLÜMDE OLANLAR

Yerli ve milli füze savunma sistemi üzerine çalışan Adem Hoca, yıllar önce yaşadığı saldırı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olsa da genç mühendislerle çalışmalarına devam etmektedir. Proje sona yaklaştıkça bazı karanlık güçler devreye girer ve hocanın ailesi hedef alınır. Ekip tüm gücüyle onları korumaya çalışırken, olayların perde arkasında Cevher'in olduğu ortaya çıkar. Ancak bu kez Cevher yalnız değildir; ekibin eski bir dostu da yanında yer alır. Bu durum tüm dengeleri değiştirecek gelişmelerin başlangıcı olur. Diğer yandan Barış, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

ARKA SOKAKLAR 722. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 722. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.