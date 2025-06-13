Arka Sokaklar 716. bölüm tek parça full HD izle!

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 716. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevher'den ekibe bombalı tuzak!

Ayşecan'ın peşindeki ekibe Cevher'den büyük tuzak! Selin, bombadan kurtulabilecek mi?

Arka Sokaklar bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut ve Selin'in kızları ölmedi mi?

19 yaşındaki Mehmet garsonluk yaptığı kafede bir silahlı saldırı sonucu yara alır ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Saldırının faili Burak, ailesine güvenip bu işten ceza almadan kurtulacağını sanmaktadır.

Dosyaya çalışan ekibimiz Burak'ın abisinin hedefi olurlar. Mesut, Cevher'le ilgili kâbuslar görmeye devam eder. Selin'in telefonuna gelen bir mesaj ise her şeyin akışını değiştirir: "Ayşecan yaşıyor!

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

• Zafer Ergin

• RIZA SOYLU

• Özgür Ozan

• HÜSNÜ ÇOBAN

• İlker İnanoğlu

• ENGİN BALKAN

• Ozan Çobanoğlu

• HAKAN ÇINAR

• Özlem Çınar

• AYLİN AYDIN

• Hasan Denizyaran

• KADİR KORMAZ

• Oğuz Peçe

• EMRE GÜRBÜZ

• Sinem Reyhan Kıroğlu

• BİRCE YAMAN

• Cansu Fırıncı

• ÜNAL KALAFAT

• Tunç Oğuz

• ARDA ATİK

• Ali Haydar Çataltepe

• ALPER GÜNDÜZ

• Ece Aydemir

• CANSU TOPRAK

• Gizem Terzi

• SİNEM ÖZDEMİR

Arka Sokaklar dizisi bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.