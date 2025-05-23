Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 714. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Benim sokaklarımda ne işin var?"

Rıza Baba ve ekibin karşısında yeni bir mücadele!

Adnan Baki neyin peşinde?

Mesut'un canı tehlikede!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü Çoban gizli görevde!

20 yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan olan Erdi kız arkadaşı tarafından dolandırılır. Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır. Bu çeteyi çökertmekse zengin bir iş insanı rolü yapacak olan Hüsnü ile kıskanç eşi rolündeki Candan'a düşer. Zeki'nin de masör olarak gizli görev alacağı operasyon Atiye'nin pek hoşuna gitmeyecektir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR

Arka Sokaklar dizisi bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.