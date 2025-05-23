Arka Sokaklar 714. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 9 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 714. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 714. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Benim sokaklarımda ne işin var?"
Rıza Baba ve ekibin karşısında yeni bir mücadele!
Adnan Baki neyin peşinde?
Mesut'un canı tehlikede!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hüsnü Çoban gizli görevde!
20 yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan olan Erdi kız arkadaşı tarafından dolandırılır. Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır. Bu çeteyi çökertmekse zengin bir iş insanı rolü yapacak olan Hüsnü ile kıskanç eşi rolündeki Candan'a düşer. Zeki'nin de masör olarak gizli görev alacağı operasyon Atiye'nin pek hoşuna gitmeyecektir.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR