Arka Sokaklar 713. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 713. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 713. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba ve ekip Gökçe Komiser ile tanışıyor!

Eylem hazırlığındaki terör örgütünün planlarını öğrenebilmek için aralarına sızmış iki sivil polis deşifre olup esir düşerler. Operasyonun İstanbul ayağını yöneten Rıza Baba ve ekip, hem bombalı saldırıyı önlemek hem de rehin polisleri kurtarmak gibi birbirinden zor iki görevle karşı karşıyadır. Teröristlerin elinde rehin tutulan Komiser Gökçe'nin gayreti ve becerileri bu çetin görevin başarıya ulaşmasına yetecek midir?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu kez sınırı aştılar!"

Ekip düşen uçağın kara kutusunu ararken çatışmaya giriyor! Bir tarafta da kaçırılan kız annesinin yardım feryatları...

ARKA SOKAKLAR 713. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 713. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragmanları Kanal Dplatformlarından takip edebilirsiniz.