Arka Sokaklar 712. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 9 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 712. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 712. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rıza Baba ve ekip Gökçe Komiser ile tanışıyor!
Eylem hazırlığındaki terör örgütünün planlarını öğrenebilmek için aralarına sızmış iki sivil polis deşifre olup esir düşerler. Operasyonun İstanbul ayağını yöneten Rıza Baba ve ekip, hem bombalı saldırıyı önlemek hem de rehin polisleri kurtarmak gibi birbirinden zor iki görevle karşı karşıyadır. Teröristlerin elinde rehin tutulan Komiser Gökçe'nin gayreti ve becerileri bu çetin görevin başarıya ulaşmasına yetecek midir?
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Bu kez sınırı aştılar!"
Ekip düşen uçağın kara kutusunu ararken çatışmaya giriyor! Bir tarafta da kaçırılan kız annesinin yardım feryatları...
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
Arka Sokaklar dizisi bölümlerini Kanal Dplatformlarından izleyebilirsiniz.