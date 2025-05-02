Arka Sokaklar 711. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 2 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 711. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 711. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hale isminde bir kadın vahşice bir cinayete kurban gider. Bu olaydan sonra cinayete tanıklık eden herkes teker teker öldürülür. Bu seri cinayetleri keskin bir nişancı işlemektedir. Durumu gün ışığına çıkarmaya çalışan ekibimizin başına ise hiç beklenmedik bir olay gelecektir. Keskin nişancı cinayet tanıklarından birini öldürmeye çalışırken Aylin Komiser vurulur. Yaşam mücadelesini kaybeden Aylin Komiser bundan böyle ekibimizin kalplerinde yaşayacaktır.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Hoş geldin!"
Rıza Baba'nın vicdan azabı devam ediyor. Ekibe yeni katılan Gökçe'den cezalandırıcı niteliğinde aksiyon dolu anlar!
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
Arka Sokaklarbölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.