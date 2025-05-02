Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 711. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale isminde bir kadın vahşice bir cinayete kurban gider. Bu olaydan sonra cinayete tanıklık eden herkes teker teker öldürülür. Bu seri cinayetleri keskin bir nişancı işlemektedir. Durumu gün ışığına çıkarmaya çalışan ekibimizin başına ise hiç beklenmedik bir olay gelecektir. Keskin nişancı cinayet tanıklarından birini öldürmeye çalışırken Aylin Komiser vurulur. Yaşam mücadelesini kaybeden Aylin Komiser bundan böyle ekibimizin kalplerinde yaşayacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hoş geldin!"

Rıza Baba'nın vicdan azabı devam ediyor. Ekibe yeni katılan Gökçe'den cezalandırıcı niteliğinde aksiyon dolu anlar!

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR

Arka Sokaklarbölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.