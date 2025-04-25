Arka Sokaklar 710. bölüm tek parça full HD izle!
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 25 Nisan Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 710. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 710. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aylin vuruldu!
Ekip, 3 günde 3 cinayet işleyen bir keskin nişancının peşine düşer. Yapılan operasyon esnasında Aylin, keskin nişancıyı fark edince saniyeler içinde onun kurbanı oluverir. Peki tüm müdahaleler sonucunda Aylin, hayata tutunmayı başarabilecek mi?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serdar Bulut tarafından köşeye sıkıştırılan Hüsnü, kafasına sıkacak mı?
Metin yaptığı kazadan sonra paniğe kapılmıştır. Babasından yardım ister. Hüsnü olay yerine gelir ve Metin'e yardımcı olur. Bu esnada herkes Ceyhun'u aramaktadır. Hüsnü ve Metin kendilerini geri dönüşü olmayan bir yola sokarken Serdar ise oğlunu bulmak için tüm imkanlarını seferber edecektir.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
Arka Sokaklar bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.