Arka Sokaklar 603. bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde ne olacak? Arka Sokaklar konusu nedir?

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Arka Sokaklar dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar 603. fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 603. bölüm fragmanı izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yine zorlu yollar, yine mücadele... Cemal alevleri ortasında kalırken ekibin başına ne gelecek?



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cemal, Sude'nin hastanede verdiği ifade nedeni ile Hüsnü ve müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Cemal ifadesinde tek hatırladığı şeyin Sude'nin evine girişi olduğunu söyler. Mevcut deliller Sude'nin ifadesini doğrular niteliktedir. Cemal, Ezgi'ye olay gecesi önce fotoğrafçı Ufuk'un sonra Sude'nin evine gittiğini itiraf eder. Ezgi, Cemal'in söyledikleri ve var olan deliller nedeniyle Cemal'e olan inancını kaybeder. Ekibimiz, tüm kanıtlar Cemal'i suçlu gösterse de olayın peşini bırakmaya niyetli değildir, fotoğrafçı Ufuk ve Sude'nin ailesi ile ilgili araştırma başlar.

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