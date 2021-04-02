Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Arka Sokaklar'ın 585. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar başta Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden yaralıyor. Rıza Baba, tüm ekibi Giray ve Halis'in bulunması için seferber ediyor. Ekip, muhtemel adreslere baskınlar düzenliyor; fakat, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Ekip, bombalı tuzaktan son anda kurtuluyor. Bu sırada Tekin, ablasının başına geleni kaldıramıyor ve tek başına hareket ediyor. Babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Kurduğu planı fark eden Giray, olay yerinde olan Zeliş'in bulunduğu arabayı kaçırmayı başarıyor. Zeliş, ikinci sefer sapık seri katil Giray'ın eline düşüyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.