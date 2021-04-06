Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanı izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 584. bölüm izle

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Arka Sokaklar dizisi KANAL D ekranlarında 584. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 584. bölümün ardından şimdi de Arka Sokaklar 585. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARKA SOKAKLAR 585. BÖLÜM. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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ARKA SOKAKLAR 584. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ekip, Giray ile Halis'in peşine düşüyor ve ikinci bir şokla karşı karşıya kalıyor!

Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar başta Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden yaralıyor. Rıza Baba, tüm ekibi Giray ve Halis'in bulunması için seferber ediyor. Ekip, muhtemel adreslere baskınlar düzenliyor; fakat, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Ekip, bombalı tuzaktan son anda kurtuluyor. Bu sırada Tekin, ablasının başına geleni kaldıramıyor ve tek başına hareket ediyor. Babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Kurduğu planı fark eden Giray, olay yerinde olan Zeliş'in bulunduğu arabayı kaçırmayı başarıyor. Zeliş, ikinci sefer sapık seri katil Giray'ın eline düşüyor.