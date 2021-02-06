Arka Sokaklar 576. son bölümünde büyük şantaj... İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanından görüntüler

Arka Sokaklar 576. bölümü ile 5 Şubat Cuma akşamı ekranlara geldi. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde, ekibin kendilerine şantaj yapan Servet Amcaya indirdiği büyük darbe çarpıcı gelişmelerden oldu. Arka Sokaklar 577. yeni bölüm fragmanında ise Mesut'un sorguya alınması dikkat çekti. Arka Sokaklar son bölümü full HD izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 577. Bölüm Fragmanı yayında! Mesut'a büyük bir kumpas kuruluyor!

Amca lakaplı suç örgütü lideri Servet, ekibin operasyonlarından dolayı sıkışmış durumdadır. Kirli oyunlarla ekibin üzerine giderek rahat bir nefes almaya çalışmaktadır. Bu uğurda ilk olarak Arif Müdüre şantaj videosuyla saldırıp onu ekarte etmeyi başarmıştır. Sırada ağır top olan Mesut vardır. İçerideki adamı olan Terör Şube Komiseri olan Muzaffer'i kullanarak, Mesut'u gözaltına aldırmayı başarır. Yakılan bir mekanda görüntüleri olan Mesut, organize kumpas ile suçlu gösterilmiştir. Mesut, sorgu sırasında Muzaffer'in yapmak istediğini anlar ve öfkeden gözü dönmüş bir şekilde ona saldırır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 576. Bölümde ekip, kendilerine şantaj yapan Servet Amcaya büyük darbe indiriyor!

Servet Amca, peşinde olan ekibi dize getirebilmek için kumpaslar kurmaya başlar. İlk hamle olarak Arif Müdürü kullanır. Arif Müdür ile bir kadının görüntüleri üzerinden Rıza Babayı ve ekibini yolundan çekmeyi umutlar. Rıza Baba ve ekip, bu şantaja pabuç bırakacak yürekte olmadıklarını yaptıkları gizli operasyonlarla Servet Amcaya gösterirler. Emniyette, Servet'e çalışan birisi olduğunu düşünerek tüm operasyonları gizli yapan ekibimiz, silah kaçakçılığıyla ilgili yaptıkları son operasyonla Amcayı çok kızdırırlar. Servet, bunun acısını Arif Müdürün görüntülerini sosyal medyaya sızdırarak gösterir; fakat Rıza Baba ve ekip, bu duruma karşı önlem almışlardır. Köşeye sıkıştığını gören Servet ise, ikinci hamlesini yapar. Terör Şubedeki köstebeği Komiser Muzaffer'i kullanarak Mesut'a kumpas kurmaya başlar.

Kaynak: Hürriyet