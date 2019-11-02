Arka Sokaklar 530. bölüm fragmanı yayımlandı! Mesut evleniyor mu?

02.11.2019 10:25

Arka Sokaklar 529. bölüm izleyenlerle buluştu. Nadir'in başta olduğu suç örgütünü bitirmeye çalışan ekip, bu uğurda rozetlerini riske atarlar. Nadir yakalanacak mı? Arka Sokaklar 530. Bölüm fragmanı, son bölüm ve daha fazlası haberimizde.

Arka Sokaklar 529. Bölüm Full İzle…

ARKA SOKAKLAR 530. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Rıza Başkomiser, ekibine; avukat Serpil ile Vladimir adındaki Rus kaçakçıyı istediğini belirtir. Mesut, Hüsnü ve Engin harekete geçerek Rus kaçakçıyı yakalarlar. Öte yandan Nadir için yolun sonu gelmiştir, ekip organize suç örgütü Nadir'i yakalamak adına yeni planlar yapar.

529. BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba, Engin Müdür, Hüsnü, Mesut, Ali ve Hakan'dan oluşan gizli ekip operasyonlara başlar. Nadir'i bitirmek için teşkilattan gizli olarak harekete geçerler. Yakalanmaları halinde polislik mesleğinden uzaklaştırılacaklarını bilirler. Ülkeye büyük dert olan Nadir'in yakalanması uğruna rozetlerini bir kenara koyan ekip Savcı Ceyda'dan gelen bilgileri değerlendirerek sevkiyat mekanlarına saldırırlar.

Nadir, polisin olmadığı bu baskınlara anlam veremez. Yine böyle bir baskında gizli ekibimiz pusuya düşürülür. Yaylım ateşin ortasına düşen ekibimiz Ali'yi takip eden Cemal tarafından kurtulur. Artık Cemal de gizli ekibin bir parçası olur. Köşeye sıkıştığını anlayan Nadir, devlet kanadından aldığı yardımlarla paçayı kurtarmayı bilir. Savcı Ceyda'nın yerine gelen savcı Nadir'e çalıştığından ekibin tüm hareketini kısıtlar. Engel olduğu ekip yine de belli delilleri elde etmeyi başarır. Gizli ekibimiz Nadir'in adamlarının yaptığı silah kaçakçılığı sırasında açığa çıkarlar. Cemal'i tanıyan adam hemen Nadir'e haber uçurur.