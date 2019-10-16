Arka bacakları tutmayan kediye oyuncak kamyondan yürüteç yapıldı

16.10.2019 13:23

Edirne'de üniversite öğrencilerinin bulduğu, ezildiği için arka bacakları tutmayan kedi yavrusu, barınak yetkilileri tarafından oyuncak kamyondan yapılan yürüteç yardımıyla yürümeye başladı.

Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından Kırcasalih beldesinde bulunan, arka bacakları tutmayan kedi yavrusunun tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ile iletişime geçildi.

Barınak yetkilileri kent merkezine getirdikleri kedi yavrusuna oyuncak kamyondan yürüteç yaptı.

Yetkililer kediye "Negro" adını verdi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da barınağa gelerek kedinin tedavi sürecini takip etti.

Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, arka ayakları ezilmiş kedinin yaşaması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Kediye, oyuncak bir kamyonetin arkasını kesip iki tekerlekli, arka ayaklarını taşıyabilecek bir aparat yaptıklarını anlatan Tanrıkulu, "Şimdi ön ayaklarını kullanabiliyor. Deneme yapıyor arkadaşlarımız. Dün ve bugün biraz yürüdü. Ön ayakları geliştikçe daha iyi olacak çünkü şu anda çok küçük. Ön ayakları kuvvetlendikçe de yürüyecek. Biz kedimizi çok seviyoruz." dedi.

Kaynak: AA