Arka bacakları kısa doğan oğlağa evlerinde bakıyorlar
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Arka bacakları kısa doğan oğlağa evlerinde bakıyorlar

28.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:10
Arka bacakları kısa doğan oğlağa evlerinde bakıyorlar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, besicilik yapan Nahit Şener'e ait keçi, arka bacakları kısa olan oğlak doğurdu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, besicilik yapan Nahit Şener'e ait keçi, arka bacakları kısa olan oğlak doğurdu. Keçinin emzirmekte güçlük çektiği yavruya, Şener ailesi evinde bakmaya başladı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Bulgurlu köyünde besicilik yapan Nahit Şener'e ait keçi, 5 gün önce yavru doğurdu. Oğlağın arka bacaklarının kısa olduğu fark edildi. Keçinin yavrusunu emzirmekte zorlandığını gören Şener ise oğlağı alıp, evinde beslemeye başladı. Biberonla beslenen oğlak için gözyaşı döken Nahit Şener'in kızı Büşra Şener (12), "Kendisi bizim evin neşesi oldu. Her akşam onun sesini duyuyoruz. Sabah onun sesiyle uyanıyoruz ama çok üzülüyoruz. Ayakları yarım, tutunamıyor. Evde beslemeye başladık. Biberonla süt veriyoruz. Sobanın yanında ısıtıyoruz. Onun için çok üzülüyorum. Maddi durumumuz olmadığı için ona protez ayak takamıyoruz. Onun da diğer arkadaşları gibi yürümesini, annesine kavuşup emzirmesini istiyorum. Şu an bir isim koymadık ama 'kuzucuk' diye sesleniyoruz" dedi


Arka bacakları kısa doğan oğlağa evlerinde bakıyorlar
Arka bacakları kısa doğan oğlağa evlerinde bakıyorlar
Arka bacakları kısa doğan oğlağa evlerinde bakıyorlar
Arka bacakları kısa doğan oğlağa evlerinde bakıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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