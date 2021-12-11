- Arka bacakları felçli tilkiye yürüteç takıldı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından doğaya kazandırılamayan tilkiye tekerlekli protez takıldı.

Yol kenarında trafik kazası sonucu yaralandığı düşünülen bir tilkiye rastlayan Edremit Belediyesi ekipleri, yaralı hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne teslim etti. Daha sonra tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yaralı tilkinin bel kırığı tespit edildi. Burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavisi titizlikle yapılan tilki yeniden hayata tutundu. Ancak arka bacaklarından felçli olan tilki tekrar doğaya kazandırılamadı.

Bunun için geliştirilen tekerlekli protezle tilki yeniden yürümeye başladı. Rehabilitasyon merkezinde misafir edilen ve refah seviyesi artırılan tilki, Prof. Dr. Aslan tarafından tekerlekli protez sayesinde yürüyüşe çıkarılıyor. Protezle yürüyebilen tilkinin durumu görenleri sevindirdi.

"Mutlu bir yaşam sürmesi için yürüteç takıldı"

Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Son olarak Edremit ilçesinde yaralı tilkinin merkezlerine getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Kazaya bağlı hayvanda zayıflık görüldü. Hayvanın genel durumunu düzelttik. Ancak bel omurlarındaki kırıklarından dolayı arka bacaklarının felci şekillendi. Biz yaban hayvanlarını doğaya kazandırmak için çalışma yapıyoruz ama doğaya dönemeyecek hayvanları da misafir etmekteyiz. Burada hayvanın refahını sağlamak, daha mutlu bir yaşam sürmesi için ekiplerimizce yürüteç takıldı. Belirli aralıklarla rehabilitasyonu sağlanıyor. Merkezimizde yaşayabildiği kadar misafir edeceğiz" dedi.

Sürücülerin yola çıkarken dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Aslan, bu durumda sürücülerin hem doğaya zarar vermemiş olacağını hem de maddi kayıplarının olmayacağını kaydetti.

(YLM-MSA-Y)