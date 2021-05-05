Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU - Haberler | 3. Sayfa

- Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, hemen önünde seyrederken yavaşlayan bir otomobile çarptı.

- Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, hemen önünde seyrederken yavaşlayan bir otomobile çarptı. Kaza sonrası 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 34 PK 3651 plakalı Peugeot marka otomobil, aynı istikamette hemen önünde seyrederken yavaşlayan Bekir A. yönetimindeki 41 K 2444 plakalı BMW marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Bekir A.'nın yanında yolcu olarak bulunan oğlu Furkan A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan Furkan A., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

Dev otomotiv şirketi Stellantis açıkladı: Çip krizinde daha büyük dalga yolda
Dev otomotiv şirketi Stellantis açıkladı: Çip krizinde daha büyük dalga yolda
Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Yaşar Güler Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Hülya Avşar Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arka arkaya giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:18:12. #1.14#

title